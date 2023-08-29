«Фашистские заявления!»: Киев согласовал с Западом удары по Крыму
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают «уничтожение всего российского». В России призывают ответить на провокации баллистическими ракетами.
Киев заверил, что западные партнеры согласовали удары Украины по Крыму. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры вообще поддерживают Украину в уничтожении «всего российского».
«Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», - сказал он в эфире украинского телеканала.
Он также пообещал, что количество «неустановленных беспилотников», которые атакуют российские территории, будет увеличиваться.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев уже назвал подобные заявления офиса Зеленского фашистскими.
«Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», — ответил он.
Подобную риторику Киева он призвал остудить использованием против Украины боеприпасов, которые ранее не применялись – бомбы объемного взрыва, объемно-детонирующие бомбы, боеприпасы повышенной убойности, пишет РИА Новости.
Со своей стороны, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что подобные заявления Киева о согласовании ударов являются признанием того, что Запад ведет войну против России.
«Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», - передает его слова РИА Новости.
Он также заверил, что России есть, чем ответить на подобные провокации:
«Может России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом, но они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа», - заключил он.
Днем ранее два истребителя Воздушно-космических сил России сопроводили беспилотные летательные аппараты США. Инцидент произошел над юго-западной частью Черного моря. Отмечается, что дроны вели воздушную разведку в районе Крыма.
Также 28 августа российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. На севере и западе полуострова были сбиты два украинских беспилотника.
При этом 27 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что опасается переносить боевые действия на территорию России.
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», - объяснил он, намекая на то, что западные партнеры такое решение Киева точно не поддержат.
С другой стороны, на Западе неоднократно заявляли, что Крым российской территорией не считают. Поэтому все «обещания» о неприменении западного оружия по российским территориям «обрушиваются» на полуостров, который Киев упорно считает своим.
Наиболее массированная за последнее время атака по Крыму произошла в ночь на 25 августа. Тогда член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН говорил, что Украина выпустила в сторону Крыма наибольшее число беспилотников – 42 БПЛА. По его словам, Киев хочет посеять панику, не «целясь» в конкретные гражданские или военные объекты.
«А результат известен, то есть, они не достигли никаких результатов. Если говорить о наших настроениях в Крыму, они спокойные, мы к этому привыкли. Мы уверены, что уровень защищённости Крыма повышается. Понятно, что у них (у Украины, прим. НСН) что-то получается, но очень редко. Мы себя чувствуем в безопасности, но допускаем, что такое может повториться», - рассказал он.
По его словам, Киеву без разницы, куда запускать БПЛА, но все средства защиты и системы ПВО работают эффективно. За два года Украине удалось нанести результативные удары лишь трижды – по военным складам, добавил Цеков.
Несмотря на то, что Зеленский осознает все риски атак на российскую территорию, украинские беспилотники продолжаются целиться и в Москву.
В ночь на 28 августа российскую территорию атаковали очередные киевские БПЛА. Так, ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Люберецком районе Подмосковья. Мэр Сергей Собянин сообщил, что БПЛА летел к Москве.
А в ночь на 29 августа два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Тульской областью.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН объяснил, что Украина имеет возможности еще долго продолжать атаки беспилотников за счет советского потенциала и поддержки Запада.
«Атаки будут продолжаться. Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются», - предупредил он.
По его мнению, для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле».
«Надо укреплять нашу систему ПВО, совершенствовать радиотехническую разведку, успешно отражать эти удары, своевременно выявлять и наносить удары по точкам запуска. Также надо уничтожать инфраструктуру, на которой производятся беспилотники, эти места всем давно известны. На границе со всеми недружественными странами нужно сплошное радиолокационное поле, чтобы увидеть муху, если она пролетит», - заключил он.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16. При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории. Также истребители Киеву уже пообещали Нидерланды и Норвегия.
При этом немецкий политолог Александр Рар отмечал в беседе с НСН, что у Запада все еще нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям.
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