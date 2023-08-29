«Фашистские заявления!»: Киев согласовал с Западом удары по Крыму

«Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», — ответил он.

Подобную риторику Киева он призвал остудить использованием против Украины боеприпасов, которые ранее не применялись – бомбы объемного взрыва, объемно-детонирующие бомбы, боеприпасы повышенной убойности, пишет РИА Новости.

Со своей стороны, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что подобные заявления Киева о согласовании ударов являются признанием того, что Запад ведет войну против России.

«Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», - передает его слова РИА Новости.

Он также заверил, что России есть, чем ответить на подобные провокации:

«Может России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом, но они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа», - заключил он.

Днем ранее два истребителя Воздушно-космических сил России сопроводили беспилотные летательные аппараты США. Инцидент произошел над юго-западной частью Черного моря. Отмечается, что дроны вели воздушную разведку в районе Крыма.

Также 28 августа российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. На севере и западе полуострова были сбиты два украинских беспилотника.