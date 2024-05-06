Игнашевич обвинил судей в проигранном «Балтикой» «Уралу» матче РПЛ

Напомним, матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился в Екатеринбурге со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые сравняли счет благодаря пенальти и забили победный гол на 95-й минуте матча. Игру судила бригада Сергея Иванова.

Игнашевич обвинил судей в проигрыше «Балтики». «Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры», — отметил он.

По итогам матча, «Балтика» по-прежнему находится в зоне вылета. «Урал», у которого на два очка больше, расположился в зоне стыковых матчей.

Ранее футболисты петербургского «Зенита» вернули себе единоличное лидерство в таблице РПЛ, сыграв вничью на выезде с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура чемпионата страны. Однако, несмотря на лидерство, печально для «Зенита» то, что он продлил серию без побед до четырех матчей подряд, сообщает «Свободная пресса».

