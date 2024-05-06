Губернатор Иркутской области сообщил о первом погибшем при пожаре в Вихоревке

По данным следствия, смерть пожилого мужчины могла стать следствием халатности чиновников администрации Братского района.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, погибший был обнаружен в СНТ «Локомотив» (Вихоревка). В своем Telegram-канале чиновник выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Кобзев добавил, что на место происшествия отправлена испытательная пожарная лаборатория, задача которой — определить причины пожара. Впрочем, заявил губернатор, вполне понятно, что пожар изначально был техногенным.

Кобзев отметил, что пожар возник близ Вихоревки в нескольких дачных кооперативах и перекинулся на частный сектор. Известно о как минимум об одной пострадавшей, которую поместили в Братскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Также в Вихоревке развернут пункт временного размещения, его вместимость — 300 человек.

Ранее в России предложили ввести новые штрафы за пожары.

