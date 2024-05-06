Губернатор Иркутской области сообщил о первом погибшем при пожаре в Вихоревке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 75-летнего мужчины в городе Вихоревка Иркутской области во время масштабного пожара.
По данным следствия, смерть пожилого мужчины могла стать следствием халатности чиновников администрации Братского района.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, погибший был обнаружен в СНТ «Локомотив» (Вихоревка). В своем Telegram-канале чиновник выразил соболезнования родным и близким мужчины.
Кобзев добавил, что на место происшествия отправлена испытательная пожарная лаборатория, задача которой — определить причины пожара. Впрочем, заявил губернатор, вполне понятно, что пожар изначально был техногенным.
Кобзев отметил, что пожар возник близ Вихоревки в нескольких дачных кооперативах и перекинулся на частный сектор. Известно о как минимум об одной пострадавшей, которую поместили в Братскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Также в Вихоревке развернут пункт временного размещения, его вместимость — 300 человек.
Ранее в России предложили ввести новые штрафы за пожары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru