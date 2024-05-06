Губернатор Курской области сообщил о неоднократных атаках ВСУ 6 мая

Он отметил, что удары наносились по пунктам пропуска «Теткино» и «Суджа», селам Горналь, Гуево, Кровяковка и Гордеевка, хуторам Олешня и Бырдин, поселкам Теткино и Новый Путь и деревне Елизаветовка.

Также украинские беспилотники были уничтожены близ сел Уланок и Гордеевка, хутора Заря, деревни Елизаветовки и поселка Теткино, а также пропускного пункта «Суджа».

Старовойт добавил, что дроны ВСУ сбросили взрывные устройства возле села Гордеевка и поселке Теткино. В Теткино были повреждены два автомобиля, в иных случаях обошлось без происшествий.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинский дрон самолетного типа сбили над территорией Белгородской области.

