Губернатор Курской области сообщил о неоднократных атаках ВСУ 6 мая
Украинская армия неоднократно предпринимала попытки атаковать Курскую область 6 мая, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он отметил, что удары наносились по пунктам пропуска «Теткино» и «Суджа», селам Горналь, Гуево, Кровяковка и Гордеевка, хуторам Олешня и Бырдин, поселкам Теткино и Новый Путь и деревне Елизаветовка.
Также украинские беспилотники были уничтожены близ сел Уланок и Гордеевка, хутора Заря, деревни Елизаветовки и поселка Теткино, а также пропускного пункта «Суджа».
Старовойт добавил, что дроны ВСУ сбросили взрывные устройства возле села Гордеевка и поселке Теткино. В Теткино были повреждены два автомобиля, в иных случаях обошлось без происшествий.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинский дрон самолетного типа сбили над территорией Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru