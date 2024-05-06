В МИД России объяснили причину вызова французского посла
Посла Франции в России Пьера Леви вызывали в МИД из-за «все более воинственных заявлений французского руководства» и сведений о нарастающей вовлеченности Парижа в российско-украинский конфликт. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что российская сторона изложила «принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта». По мнению представителей ведомства, цель заявлений французских властей о предполагаемой отправке войск Запада на Украину — создание для России стратегической неопределенности. Впрочем, полагает МИД России, такие попытки заведомо неудачны.
Напомним, Леви был вызван в МИД России днем 6 мая. В здании ведомства он пробыл порядка 40 минут и воздержался от ответов на вопросы журналистов, покидая его.
Ранее сообщалось, что Леви представит Францию на инаугурации президента России Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru