В Смоленске загорелся цех по производству кирпича

В Смоленске горит цех на заводе по производству кирпича, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи «квадратов», сообщили в пресс-службе МЧС.

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На данный момент известно, что в ликвидации пожара задействовано 50 человек и 14 единиц техники, другие подробности происшествия не приводятся. На место выехали все необходимые службы, причины ЧП устанавливаются.

В этот же день режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин в своих соцсетях. По его словам, в регионе зафиксировали самый сложный в тушении пожар - верховой. В связи с распространением огня была объявлена эвакуация дачников. Дубровин призвал местных жителей не отказываться от эвакуации, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СмоленскПожарные

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