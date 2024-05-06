В Смоленске загорелся цех по производству кирпича
В Смоленске горит цех на заводе по производству кирпича, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи «квадратов», сообщили в пресс-службе МЧС.
На данный момент известно, что в ликвидации пожара задействовано 50 человек и 14 единиц техники, другие подробности происшествия не приводятся. На место выехали все необходимые службы, причины ЧП устанавливаются.
В этот же день режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин в своих соцсетях. По его словам, в регионе зафиксировали самый сложный в тушении пожар - верховой. В связи с распространением огня была объявлена эвакуация дачников. Дубровин призвал местных жителей не отказываться от эвакуации, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США признали Путина президентом России
- Игнашевич обвинил судей в проигранном «Балтикой» «Уралу» матче РПЛ
- В Смоленске загорелся цех по производству кирпича
- Губернатор Иркутской области сообщил о первом погибшем при пожаре в Вихоревке
- Шольц: 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам
- Губернатор Курской области сообщил о неоднократных атаках ВСУ 6 мая
- СМИ: Евросоюз сократил закупки СПГ и нарастил импорт российского газа по трубам
- В МИД России объяснили причину вызова французского посла
- Макрон: Франция не намерена сменить власть в России
- В Иркутской области ведется оценка ущерба на фоне пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru