В Смоленске загорелся цех по производству кирпича

На данный момент известно, что в ликвидации пожара задействовано 50 человек и 14 единиц техники, другие подробности происшествия не приводятся. На место выехали все необходимые службы, причины ЧП устанавливаются.

В этот же день режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин в своих соцсетях. По его словам, в регионе зафиксировали самый сложный в тушении пожар - верховой. В связи с распространением огня была объявлена эвакуация дачников. Дубровин призвал местных жителей не отказываться от эвакуации, отмечает «Радиоточка НСН».

