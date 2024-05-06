В Иркутской области ведется оценка ущерба на фоне пожаров
К месту пожара в Братском районе Иркутской области направлена испытательная пожарная лаборатория. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его словам, на данный момент специалисты устанавливают возможные причины возгорания. Кобзев также добавил, что пожар может носить техногенный характер.
В регионе создана специальная комиссия по оценке ущерба. Проводятся поквартирные и подомовые обходы, которые позволят установить точное количество пострадавших.
Ранее сообщалось, что на фоне пожаров в Братском районе и Вихоревке в области ввели режим ЧС регионального значения. В одном из СНТ региона было обнаружено тело мужчины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» и возглавил таблицу РПЛ
- Судья из Польши попросил политубежище в Белоруссии
- Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии
- МИД РФ: Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
- Проживание в отелях Петербурга подорожало на 17% за год
- Новосибирские ученые создали новый способ разработки вакцин
- ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе
- Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
- СМИ: Посла России вызвали в МИД Чехии из-за кибератак
- В торговых центрах РФ с начала года открыли магазины 11 зарубежных брендов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru