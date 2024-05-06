В Иркутской области ведется оценка ущерба на фоне пожаров

К месту пожара в Братском районе Иркутской области направлена испытательная пожарная лаборатория. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области

По его словам, на данный момент специалисты устанавливают возможные причины возгорания. Кобзев также добавил, что пожар может носить техногенный характер.

В регионе создана специальная комиссия по оценке ущерба. Проводятся поквартирные и подомовые обходы, которые позволят установить точное количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что на фоне пожаров в Братском районе и Вихоревке в области ввели режим ЧС регионального значения. В одном из СНТ региона было обнаружено тело мужчины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канала мэра района Александра Дубровина
ТЕГИ:Иркутская ОбластьПожар

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