В США признали Путина президентом России

США признают то, что Владимир Путин — по-прежнему президент России, вопреки тому, что, по мнению Вашингтона, состоявшиеся выборы не были «свободными и справедливыми». Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Трансляция брифинга размещена на YouTube-канале ведомства.

Песков назвал инаугурацию президента поводом для провокаций врагов

Миллер подчеркнул, что представителей Вашингтона не будет на инаугурации Путина, которая, напоминает издание «Известия», состоится 7 мая.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине и направить туда свои войска.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры