В США признали Путина президентом России

Миллер подчеркнул, что представителей Вашингтона не будет на инаугурации Путина, которая, напоминает издание «Известия», состоится 7 мая.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине и направить туда свои войска.

