В США признали Путина президентом России
США признают то, что Владимир Путин — по-прежнему президент России, вопреки тому, что, по мнению Вашингтона, состоявшиеся выборы не были «свободными и справедливыми». Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Трансляция брифинга размещена на YouTube-канале ведомства.
Миллер подчеркнул, что представителей Вашингтона не будет на инаугурации Путина, которая, напоминает издание «Известия», состоится 7 мая.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине и направить туда свои войска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru