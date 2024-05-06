СМИ: Евросоюз сократил закупки СПГ и нарастил импорт российского газа по трубам
Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
С начала года страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 8% год к году, увеличив на 5% поставки газа по трубопроводам, пишут «Ведомости».
Власти Украины не планируют продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года, заявил накануне министр энергетики страны Герман Галущенко. Он не стал уточнять, будет ли возможность продолжать транспортировать газ из России в обход контрактов с «Газпромом», но упомянул планы Евросоюза по отказу от российского газа.
Газ для Европы станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом», заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач «Радиоточке НСН». Он отметил, что больше всего пострадают Австрия и Словакия.
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