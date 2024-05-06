Макрон: Франция не намерена сменить власть в России

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж не ведет войну с Россией и не предпринимает попыток к смене российской власти. Соответствующее заявление политик сделал в ходе брифинга с китайским лидером Си Цзиньпином в Париже.

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Комментируя слова Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что президент Франции позволяет себя противоречивые заявления и «агрессивные шаги». Она также выразила заинтересованность в том, «в каком состоянии находится французский президент».

Ранее сообщалось, что Францию на инаугурации президента России Владимира Путина представит посол республики в Москве Пьер Леви.

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ФОТО: РИА Новости
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