Макрон: Франция не намерена сменить власть в России

Комментируя слова Макрона, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что президент Франции позволяет себя противоречивые заявления и «агрессивные шаги». Она также выразила заинтересованность в том, «в каком состоянии находится французский президент».

Ранее сообщалось, что Францию на инаугурации президента России Владимира Путина представит посол республики в Москве Пьер Леви.

