«Много недель»: Стрелков поспорил с Кадыровым о завершении спецоперации за 1-2 дня
Чтобы операция на Украине не затянулась, в России нужно объявлять частичную мобилизацию, считает экс-глава Минобороны РФ.
Закончить спецоперацию на Украине в течение дня-двух невозможно даже с большими потерями, у России нет нужного количества военных, уже сейчас необходима мобилизация, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 марта попросил президента России Владимира Путина «дать закончить военную операцию» на Украине «за день-два». По его словам, «переговоры — это хорошо, но гибнут наши братья». Кадыров попросил главу государства дать приказ о захвате Харькова, Киева и всех остальных городов - по его словам, бойцы готовы выполнить задачу «быстро и четко».
«Наличных сил и средств, которые имеются в распоряжении командования объединенной группировки, для одновременного штурма Киева, Харькова и других городов, нет. Операцию в течение дня-двух закончить просто невозможно, даже с очень большими потерями. Для того, чтобы закончить операцию на Украине, взяв все основные города, потребуется еще, по всей видимости, много недель. Без частичной мобилизации, без значительного в разы увеличения наших сил, операцию на Украине закончить будет невозможно», - сказал Стрелков.
По его словам, российские войска не могут продвигаться на некоторых направлениях из-за недостатка наличных резервов.
«Расчет сил и средств был сделан неправильно, в надежде на то, что противник будет массово сдаваться и переходить на сторону российских войск. Этого не произошло, и это сейчас не позволяет быстро закончить операцию, поскольку даже на тех направлениях, где активного сопротивления не оказывается, российские войска не могут продвигаться из-за недостатка наличных резервов. Предстоит еще много дней тяжелых боев за Киев, Харьков и вообще на Украине», - предположил Стрелков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипотношения. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных.
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