«Много недель»: Стрелков поспорил с Кадыровым о завершении спецоперации за 1-2 дня

По его словам, российские войска не могут продвигаться на некоторых направлениях из-за недостатка наличных резервов.

«Расчет сил и средств был сделан неправильно, в надежде на то, что противник будет массово сдаваться и переходить на сторону российских войск. Этого не произошло, и это сейчас не позволяет быстро закончить операцию, поскольку даже на тех направлениях, где активного сопротивления не оказывается, российские войска не могут продвигаться из-за недостатка наличных резервов. Предстоит еще много дней тяжелых боев за Киев, Харьков и вообще на Украине», - предположил Стрелков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипотношения. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных.

