Кадыров попросил Путина дать приказ на взятие украинских городов

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. <…> Товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур», — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, ситуация на Украине стала угрозой для всего государства. Глава Чечни попросил российского лидера «закрыть на все глаза» и завершить военную операцию за день-два ради спасения народа, пишет Ura.ru.



