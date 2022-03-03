Зеленский: Украина встречает первые 16 тысяч иностранных добровольцев

Первые иностранные добровольцы начали прибывать на Украину на фоне специальной военной операции России. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать свободу, защищать жизни для нас, для всех», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в страну едут добровольцы из 16 стран, их общее число — более тысячи.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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