Зеленский: Украина встречает первые 16 тысяч иностранных добровольцев
Первые иностранные добровольцы начали прибывать на Украину на фоне специальной военной операции России. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать свободу, защищать жизни для нас, для всех», — заявил Зеленский в своем видеообращении.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в страну едут добровольцы из 16 стран, их общее число — более тысячи.
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