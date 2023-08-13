Экс-разведчик Риттер назвал секретное оружие России на Украине

По его словам, некомпетентность главы государства внёс свой вклад в масштабную победу РФ. Эксперт указал, что украинцы могут восстать против президента из-за отсутствия успехов на передовой. С ростом потерь в их рядах такой сценарий становится все более вероятным.

Ранее Белый дом допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

