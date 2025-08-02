В Самаре после атаки БПЛА погиб мужчина
2 августа 202508:28
Пожилой мужчина погиб при атаке украинских беспилотников в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, погибший находился в дачном доме, загоревшемся из-за падения обломков БПЛА. Федорищев принес соболезнования родным и близким мужчины.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», - добавил чиновник.
Ранее губернатор сообщил, что в Новокуйбышевске БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru