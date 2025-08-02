Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon со специалистами из России, США и Японии пристыковался к Международной космической станции (МКС). Соответствующую трансляцию ведет NASA.

Пуск ракеты Falcon-9 с кораблем состоялся накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На МКС отправились российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, специалист Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Кимия Юи. Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев.

Миссия Crew Dragon проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA.

