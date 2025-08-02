В Турции семь человек пострадали в результате вооруженного конфликта
Семь человек пострадали в результате конфликта в развлекательном центре в Измире на западе Турции. Об этом пишет газета Star.
По данным издания, инцидент произошел в районе Алачаты. Между двумя работниками центра произошла ссора, которая переросла в вооруженный конфликт. Причина перепалки неизвестна.
«Когда спор перерос в драку, владельцы бизнеса М.А. и З.Г. были ранены в ноги из пистолета. Находившиеся в помещении пять человек получили ранения из-за разбитого стекла на полу, когда пытались убежать с места происшествия», - отмечается в материале.
Подозреваемых задержали, раненые госпитализированы.
Ранее в Лондоне в результате нападения с применением ножа погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения.
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