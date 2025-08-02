В Турции семь человек пострадали в результате вооруженного конфликта

Семь человек пострадали в результате конфликта в развлекательном центре в Измире на западе Турции. Об этом пишет газета Star.

По данным издания, инцидент произошел в районе Алачаты. Между двумя работниками центра произошла ссора, которая переросла в вооруженный конфликт. Причина перепалки неизвестна.

«Когда спор перерос в драку, владельцы бизнеса М.А. и З.Г. были ранены в ноги из пистолета. Находившиеся в помещении пять человек получили ранения из-за разбитого стекла на полу, когда пытались убежать с места происшествия», - отмечается в материале.

Подозреваемых задержали, раненые госпитализированы.

Ранее в Лондоне в результате нападения с применением ножа погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения.

