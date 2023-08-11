Белый дом допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году
Представитель администрации США Джон Кирби заявил, что боевые действия на Украине могут не завершиться к лету следующего года, пишут СМИ.
По его словам, Соединенные Штаты допускают, что конфликт не завершится в текущем году и продолжится до конца 2024-го. Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, заверил Кирби.
Президент США Джо Байден накануне обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Киеву дополнительно $13 миллиардов.
В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия несет колоссальные потери в ходе контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru