Белый дом допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году

По его словам, Соединенные Штаты допускают, что конфликт не завершится в текущем году и продолжится до конца 2024-го. Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, заверил Кирби.

Президент США Джо Байден накануне обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Киеву дополнительно $13 миллиардов.

В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия несет колоссальные потери в ходе контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

