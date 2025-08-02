В США призвали Трампа к переговорам с РФ по ядерному оружию

По его мнению, лидеру США нужно перейти к «серьезному диалогу» с Москвой, если он «действительно обеспокоен российским ядерным оружием». Кимбалл считает, что целью этого разговора могло бы быть сохранение ограничений на ядерные арсеналы США и России, а также разработка конкретных мер по предотвращению ядерного противостояния.

Между тем политик заметил, что никто из руководства обеих стран не должен угрожать ядерным нападением, так как оно может привести к катастрофе мирового масштаба.

Ранее RT сообщил, что Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о проведении переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.