В США призвали Трампа к переговорам с РФ по ядерному оружию
Американскому президенту Дональду Трампу следует начать переговоры с Россией по ядерному оружию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрила Кимбалла.
По его мнению, лидеру США нужно перейти к «серьезному диалогу» с Москвой, если он «действительно обеспокоен российским ядерным оружием». Кимбалл считает, что целью этого разговора могло бы быть сохранение ограничений на ядерные арсеналы США и России, а также разработка конкретных мер по предотвращению ядерного противостояния.
Между тем политик заметил, что никто из руководства обеих стран не должен угрожать ядерным нападением, так как оно может привести к катастрофе мирового масштаба.
Ранее RT сообщил, что Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о проведении переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru