Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин объявил об уходе из клуба
Южнокорейский футболист, капитан английского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин решил покинуть команду. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.
По словам игрока, он уйдет из команды этим летом.
«Мне нужны небольшие перемены. Я приехал в Лондон в 23 года, совсем юным. Я покидаю этот клуб взрослым человеком, очень гордым собой», - подчеркнул Сон Хын Мин.
Южнокорейскому игроку 33 года, он играл за «Тоттенхэм» с 2015 года. Сон Хын Мин провел 454 матча в составе клуба и забил 173 мяча, футболист занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров команды за всю ее историю.
Между тем игроков футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси и Жорди Альбу дисквалифицировали на одну игру чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) из-за неучастия в Матче звезд.
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