Экс-разведчик Риттер: ВС РФ перехватили инициативу в боях с ВСУ

Эксперт констатировал провал контрнаступления ВСУ. По его мнению, Киев уже не способен изменить ход конфликта.

Риттер обратил внимание, что украинские войска не достигли даже первой линии обороны РФ. После провала контрнаступления ВСУ российские силы перешли в атаку на разных направлениях, сказал он.

«Россия менее чем за неделю продвинулась на одиннадцать километров в направлении Харькова», - отметил бывший разведчик.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее сообщила о тяжелых боях в районе Харькова. По ее словам, ВС РФ намерены закрепиться на территории региона, передает «Радиоточка НСН».

