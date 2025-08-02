СФР индексировал накопительные и срочные пенсии
Социальный фонд России проиндексировал накопительную и срочную пенсионные выплаты на 10,98 и 11,32 процента соответственно. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«С 1 августа Соцфонд провел перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты... Обращаться с заявлением не нужно, СФР провел перерасчет беззаявительно», - указали в фонде.
Отмечается, что в 2024 году накопительные пенсии индексировали на 7%, срочные пенсионные выплаты - на 6,92%.
Соцфонд также сообщил, что продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение 2024 года. Этот процесс продлится до сентября.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал об индексации выплат военным пенсионерам на 7,6% с 1 октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru