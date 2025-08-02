Путин проведет переговоры в Москве с верховным правителем Малайзии

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибудет в Россию с государственным визитом, переговоры с ним проведет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

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Султан Ибрагим посетит РФ 5-10 августа. Переговоры политика с президентом России пройдут 6 августа в Москве.

«Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы», - подчеркнули в Кремле.

Ранее Владимир Путин встретился на Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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