Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине
Бывший помощник американского президента Джорджа Буша Томас Грэм рассказал, какими должны быть пути урегулирования кризиса вокруг Украины, сообщает РБК.
По его словам, разрешение кризиса важно для Европы, так как это часть вопроса европейской безопасности. Он считает, что для урегулирования конфликта необходимо добиться гарантий безопасности Киеву по модели вооруженного нейтралитета, а также прекращения расширения Североатлантического альянса к границам России.
Политик указал, что возможности урегулирования конфликта связаны с временным решением территориального вопроса за счет признания границ по нынешней линии соприкосновения. Кроме того, необходимо разморозить российские активы. Грэм назвал соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви важным аспектом мира.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние недели Россия отказалась от ряда переговоров по Украине как в формате двусторонних встреч с Киевом, так и в формате трёхсторонних обсуждений с участием Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области
- Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы
- Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине
- СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками
- Стало известно об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
- Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России
- Российские самбисты выиграли семь золотых медалей в молодежном чемпионате мира
- В Грузии возложили ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС
- Россиянка стала жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии
- Итоговая явка на местных выборах в Грузии составила 40,93%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru