Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине

Бывший помощник американского президента Джорджа Буша Томас Грэм рассказал, какими должны быть пути урегулирования кризиса вокруг Украины, сообщает РБК.

Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров

По его словам, разрешение кризиса важно для Европы, так как это часть вопроса европейской безопасности. Он считает, что для урегулирования конфликта необходимо добиться гарантий безопасности Киеву по модели вооруженного нейтралитета, а также прекращения расширения Североатлантического альянса к границам России.

Политик указал, что возможности урегулирования конфликта связаны с временным решением территориального вопроса за счет признания границ по нынешней линии соприкосновения. Кроме того, необходимо разморозить российские активы. Грэм назвал соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви важным аспектом мира.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние недели Россия отказалась от ряда переговоров по Украине как в формате двусторонних встреч с Киевом, так и в формате трёхсторонних обсуждений с участием Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:УкраинаРоссия

