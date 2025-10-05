Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что беспорядки в Тбилиси организованы иностранными спецслужбами.
По его словам, все виновные «получат строгий ответ». Премьер-министр указал, что Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти.
Кобахидзе отметил, что в ходе беспорядков 15 правоохранителей доставлены в медучреждения. Травмы получили шесть участников митинга.
Ранее глава кабмина заявил, что ответственность за протест в Тбилиси несет посол Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области
- Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы
- Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине
- СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками
- Стало известно об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
- Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России
- Российские самбисты выиграли семь золотых медалей в молодежном чемпионате мира
- В Грузии возложили ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС
- Россиянка стала жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии
- Итоговая явка на местных выборах в Грузии составила 40,93%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru