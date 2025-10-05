Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что беспорядки в Тбилиси организованы иностранными спецслужбами.

Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

По его словам, все виновные «получат строгий ответ». Премьер-министр указал, что Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти.

Кобахидзе отметил, что в ходе беспорядков 15 правоохранителей доставлены в медучреждения. Травмы получили шесть участников митинга.

Ранее глава кабмина заявил, что ответственность за протест в Тбилиси несет посол Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

