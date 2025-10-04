Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России

С 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что восемь дронов сбили над Белгородской областью, два – над Тульской, один – над Орловской областью.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки беспилотников на Белгородскую область пострадало четыре человека. В связи с проишествием до конца дня приостановили работу городских торговых центров и рынка.

Утром 4 октября российские силы ПВО ликвидировали 29 беспилотников ВСУ над Белгородской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

