Стало известно об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
5 октября 202501:01
Активистка из Швеции Грета Тунберг, задержанная властями Израиля, содержится в камере с клопами, сообщает The Guardian.
По данным издания, она не получает пищу и воду в необходимом количестве. Из-за плохого питания у девушки наступило обезвоживание.
Тунберг покрылась сыпью, которая, как она подозревает, вызвана клопами.
Ранее в Италии вспыхнули протесты из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области
- Премьер Грузии заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы
- Экс-помощник президента США назвал пути урегулирования на Украине
- СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками
- Стало известно об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
- Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России
- Российские самбисты выиграли семь золотых медалей в молодежном чемпионате мира
- В Грузии возложили ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС
- Россиянка стала жертвой наводнения на Черноморском побережье Болгарии
- Итоговая явка на местных выборах в Грузии составила 40,93%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru