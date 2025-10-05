Стало известно об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле

Активистка из Швеции Грета Тунберг, задержанная властями Израиля, содержится в камере с клопами, сообщает The Guardian.

Израиль захватил судно с Гретой Тунберг

По данным издания, она не получает пищу и воду в необходимом количестве. Из-за плохого питания у девушки наступило обезвоживание.

Тунберг покрылась сыпью, которая, как она подозревает, вызвана клопами.

Ранее в Италии вспыхнули протесты из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети / Greta Thunberg
ТЕГИ:ИзраильГрета Тунберг

