Российские самбисты выиграли семь золотых медалей в молодежном чемпионате мира

Уточняется, что в соревнованиях юношей в категории до 58 кг победу одержал Данил Василенко, а в категории до 79 кг победил Эдуард Арбузов. Валерия Козлова завоевала золото в категории до 54 кг среди девушек.

Адемиркан Тамбиев победил среди юниоров в весовой категории до 88 кг. София Солуянова выиграла в категории до 50 кг среди юниорок, Арина Пархут получила золотую медаль в категории до 65 кг, а Кира Сафонова в категории +80 кг.

Молодежный чемпионат мира по самбо завершится 5 октября. По итогу будет разыграно 37 комплектов наград. Каждому участнику доступно выступление в одной дисциплине и весовой категории, напоминает «Радиоточка НСН».

