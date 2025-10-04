Российские самбисты выиграли семь золотых медалей в молодежном чемпионате мира
Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного чемпионата мира, проходящего в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).
Уточняется, что в соревнованиях юношей в категории до 58 кг победу одержал Данил Василенко, а в категории до 79 кг победил Эдуард Арбузов. Валерия Козлова завоевала золото в категории до 54 кг среди девушек.
Адемиркан Тамбиев победил среди юниоров в весовой категории до 88 кг. София Солуянова выиграла в категории до 50 кг среди юниорок, Арина Пархут получила золотую медаль в категории до 65 кг, а Кира Сафонова в категории +80 кг.
Молодежный чемпионат мира по самбо завершится 5 октября. По итогу будет разыграно 37 комплектов наград. Каждому участнику доступно выступление в одной дисциплине и весовой категории, напоминает «Радиоточка НСН».
