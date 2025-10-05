СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками
Беспилотные летательные аппараты над аэропортом Мюнхена были военными разведывательными дронами, сообщает Bild.
По данным издания, удалось получить секретный отчет об инцидентах с БПЛА. Летательные аппараты были военными разведывательными. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.
А утром 3 октября система обнаружения БПЛА зафиксировала беспилотник в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне и задержала хорвата, управлявшего дроном.
Дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом Бундесвера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru