СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками

Беспилотные летательные аппараты над аэропортом Мюнхена были военными разведывательными дронами, сообщает Bild.

Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА

По данным издания, удалось получить секретный отчет об инцидентах с БПЛА. Летательные аппараты были военными разведывательными. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.

А утром 3 октября система обнаружения БПЛА зафиксировала беспилотник в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне и задержала хорвата, управлявшего дроном.

Дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом Бундесвера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
