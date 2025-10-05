СМИ: Замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками

По данным издания, удалось получить секретный отчет об инцидентах с БПЛА. Летательные аппараты были военными разведывательными. Полицейский вертолет безуспешно пытался найти пилота дронов.

А утром 3 октября система обнаружения БПЛА зафиксировала беспилотник в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне и задержала хорвата, управлявшего дроном.

Дроны над аэропортом в Мюнхене могли летать и над объектом Бундесвера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

