Вэнс заявил об отказе России от встреч по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние недели Россия отказалась от ряда переговоров по Украине как в формате двусторонних встреч с Киевом, так и в формате трёхсторонних обсуждений с участием Вашингтона. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров

По словам Вэнса, за последние две недели российская сторона отклонила предложения о двусторонних переговорах с Украиной, а также о встречах с участием представителей администрации США, которые могли бы «сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами». Вэнс подчеркнул, что Вашингтон стремится к достижению мира.

Он также призвал Россию осознать реальность и предпринять шаги для завершения конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что Россия столкнется с «очень дурными» последствиями, если откажется от добросовестных переговоров по урегулированию украинского конфликта, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры