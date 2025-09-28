Вэнс заявил об отказе России от встреч по Украине

По словам Вэнса, за последние две недели российская сторона отклонила предложения о двусторонних переговорах с Украиной, а также о встречах с участием представителей администрации США, которые могли бы «сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами». Вэнс подчеркнул, что Вашингтон стремится к достижению мира.

Он также призвал Россию осознать реальность и предпринять шаги для завершения конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что Россия столкнется с «очень дурными» последствиями, если откажется от добросовестных переговоров по урегулированию украинского конфликта, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».