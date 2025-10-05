«Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области

Жительница Московской области Анастасия Венза одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025», сообщает ТАСС.

«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя уроженка Чувашии

Финал прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village», в нем участвовали 50 девушек из разных регионов. «Вице-мисс Россия – 2025» стала Алена Лесняк (Керчь) и Виктория Макарова (Сестрорецк).

В прошлом году титул «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на «Мисс Вселенная».

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Конкурс Красоты

