«Мисс Россия – 2025» стала Анастасия Венза из Московской области
5 октября 202502:33
Жительница Московской области Анастасия Венза одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025», сообщает ТАСС.
Финал прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village», в нем участвовали 50 девушек из разных регионов. «Вице-мисс Россия – 2025» стала Алена Лесняк (Керчь) и Виктория Макарова (Сестрорецк).
В прошлом году титул «Мисс Россия» завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на «Мисс Вселенная».
