Пенсионный коэффициент в 2027 году может вырасти до 168,57 рублей

Кабмин РФ планирует, что размер одного пенсионного коэффициента будет проиндексирован дважды за 2027 год - 1 февраля до 163,03 рублей, и с 1 апреля до 168,57 рублей. 2028 году пенсионный коэффициент может подняться до 181,97 рублей.

Ранее Минтруд заявил, что индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

