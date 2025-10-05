Пенсионный коэффициент в 2027 году может вырасти до 168,57 рублей

В 2027 году в России стоимость одного пенсионного коэффициента может вырасти до 168,57 рублей, сообщает РИА Новости.

Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года

Кабмин РФ планирует, что размер одного пенсионного коэффициента будет проиндексирован дважды за 2027 год - 1 февраля до 163,03 рублей, и с 1 апреля до 168,57 рублей. 2028 году пенсионный коэффициент может подняться до 181,97 рублей.

Ранее Минтруд заявил, что индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

