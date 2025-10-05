Пенсионный коэффициент в 2027 году может вырасти до 168,57 рублей
5 октября 202503:36
В 2027 году в России стоимость одного пенсионного коэффициента может вырасти до 168,57 рублей, сообщает РИА Новости.
Кабмин РФ планирует, что размер одного пенсионного коэффициента будет проиндексирован дважды за 2027 год - 1 февраля до 163,03 рублей, и с 1 апреля до 168,57 рублей. 2028 году пенсионный коэффициент может подняться до 181,97 рублей.
Ранее Минтруд заявил, что индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
