Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия столкнется с «очень дурными» последствиями, если откажется от добросовестных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, позиция Вашингтона остается неизменной: речь идет не о пересмотре курса, а о признании существующей реальности, отмечает RT.

Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке на полях ГА ООН

В августе Вэнс уже обвинял Москву в чрезмерных требованиях на переговорах и заявлял о возможных санкциях и иных мерах воздействия.

Помимо этого, в Конгрессе США представлен законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае отказа от мирных переговоров по Украине, передает «Радиоточка НСН».

