Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия столкнется с «очень дурными» последствиями, если откажется от добросовестных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
По его словам, позиция Вашингтона остается неизменной: речь идет не о пересмотре курса, а о признании существующей реальности, отмечает RT.
В августе Вэнс уже обвинял Москву в чрезмерных требованиях на переговорах и заявлял о возможных санкциях и иных мерах воздействия.
Помимо этого, в Конгрессе США представлен законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае отказа от мирных переговоров по Украине, передает «Радиоточка НСН».
