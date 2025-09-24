Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров

В августе Вэнс уже обвинял Москву в чрезмерных требованиях на переговорах и заявлял о возможных санкциях и иных мерах воздействия.

Помимо этого, в Конгрессе США представлен законопроект Sanctioning Russia Act of 2025, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае отказа от мирных переговоров по Украине, передает «Радиоточка НСН».

