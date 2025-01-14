Экс-командир ВСУ Прошинский: На фронте находится только 300 тысяч украинских военных

Прошинский отметил, что Киеву не хватает средств на обеспечение даже текущей группировки военных.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нехватка военнослужащих в рядах ВСУ особенно усилилась за прошлый год. По его словам, живая сила является предметом острого беспокойства и Киеву, вероятно, все же придется снизить возраст мобилизации до 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

