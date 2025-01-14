Экс-командир ВСУ Прошинский: На фронте находится только 300 тысяч украинских военных

Лишь 300 тысяч бойцов от всего личного состава украинской армии находится на фронте, заявил бывший командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Прошинский.

«Где остальные? Ведь где-то есть еще минимум 400 тысяч наших пацанов, где они?», - задался вопросом военный.

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Прошинский отметил, что Киеву не хватает средств на обеспечение даже текущей группировки военных.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нехватка военнослужащих в рядах ВСУ особенно усилилась за прошлый год. По его словам, живая сила является предметом острого беспокойства и Киеву, вероятно, все же придется снизить возраст мобилизации до 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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