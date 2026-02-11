Греф призвал платить чиновникам «не нищенскую» зарплату

Выступая на Первом международном конгрессе госуправления в РАНХиГС, он указал, что считает необходимым провести реформу оплаты труда госслужащих. А желающих не совсем честно разбогатеть даже при повышении зарплаты, по его мнению, должен останавливать «страх уголовной ответственности».

«Никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти «нелюбимые чиновники», от них зависит все будущее. Давайте наберём туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда», - отметил Греф.

Он также добавил, что у госслужащие не являются больными или инвалидами, поэтому вместо предоставления разных льгот следует платить им деньги.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что зарплата в миллион рублей в месяц недоступна большинству людей и «грезить о ней вредно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

