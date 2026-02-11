Греф призвал платить чиновникам «не нищенскую» зарплату

Зарплата государственных служащих должна быть достаточной для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни». Как сообщает РБК, об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

Выступая на Первом международном конгрессе госуправления в РАНХиГС, он указал, что считает необходимым провести реформу оплаты труда госслужащих. А желающих не совсем честно разбогатеть даже при повышении зарплаты, по его мнению, должен останавливать «страх уголовной ответственности».

«Никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти «нелюбимые чиновники», от них зависит все будущее. Давайте наберём туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда», - отметил Греф.

Он также добавил, что у госслужащие не являются больными или инвалидами, поэтому вместо предоставления разных льгот следует платить им деньги.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что зарплата в миллион рублей в месяц недоступна большинству людей и «грезить о ней вредно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
