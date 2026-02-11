Сенатор Ролик призвал поддержать рост рождаемости строительством детсадов

Региональные власти на Дальнем Востоке должны не просто стимулировать рождаемость, а вовремя поддерживать её развитием инфраструктуры и социальными мерами, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«Мы много говорим о стимулировании рождаемости, но если женщина после рождения ребёнка не может выйти на работу, потому что некуда устроить малыша, — эффект от выплат будет неполным. Сегодня остроту проблемы с детскими садами в регионе удалось снять, но расслабляться рано. Нужно успевать за ростом рождаемости», — объяснил сенатор.

На днях правительство РФ утвердило Стратегию демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. В ней, в частности, предусмотрена разработка дополнительных мер поддержки для многодетных семей и продолжение программ поддержки жилищного строительства. Документ закрепляет вектор на развитие дошкольного образования, включающий проведение капитального ремонта и строительство новых детских садов.