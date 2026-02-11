Сенатор Ролик призвал поддержать рост рождаемости строительством детсадов
Региональные власти на Дальнем Востоке должны не просто стимулировать рождаемость, а вовремя поддерживать её развитием инфраструктуры и социальными мерами, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Мы много говорим о стимулировании рождаемости, но если женщина после рождения ребёнка не может выйти на работу, потому что некуда устроить малыша, — эффект от выплат будет неполным. Сегодня остроту проблемы с детскими садами в регионе удалось снять, но расслабляться рано. Нужно успевать за ростом рождаемости», — объяснил сенатор.
На днях правительство РФ утвердило Стратегию демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. В ней, в частности, предусмотрена разработка дополнительных мер поддержки для многодетных семей и продолжение программ поддержки жилищного строительства. Документ закрепляет вектор на развитие дошкольного образования, включающий проведение капитального ремонта и строительство новых детских садов.
Как отметил со своей стороны Ролик, в регионе успешно зарекомендовала себя практика, когда детские сады возводит застройщик в рамках комплексного развития территорий, а затем передаёт их в муниципалитет.
«В новых микрорайонах квартиры покупают именно молодые семьи с детьми. Садик должен появляться там одновременно с домом, а не через пять лет. Стратегия это учитывает, но теперь задача регионов — не затягивать со строительством новых и ремонтом существующих детских садов именно в тех микрорайона, где проживают семьи с детьми», — подчеркнул сенатор.
Согласно принятой Стратегии, планируется развивать группы продлённого дня в начальных школах и социальных услуг по дневному уходу за детьми до трёх лет.
«Поддержка студенческих семей, семей молодых педагогов и научных работников — это тоже важный блок. Мы должны создать условия, при которых решение родить ребёнка не будет означать паузу в карьере или учёбе», — заключил парламентарий.
Ранее Ролик рассказывал НСН, что благодаря региональным выплатам на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока повысилась рождаемость третьих детей.
