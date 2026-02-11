СМИ: Неизвестный открыл огонь рядом с Индустриальным техникумом в Анапе
Неизвестный открыл стрельбу рядом с Индустриальным техникумом на Промышленной улице в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, в результате были ранены два человека, их госпитализировали. Стрелка задержали сотрудники Росгвардии.
Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что стрельбу открыл молодой человек 2008 года рождения, у которого с собой была разгрузка с патронами.
Ранее в Канаде в результате стрельбы в старшей школе в провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
