В Белом доме заявили, что Украине придется снизить возраст мобилизации
Нехватка военнослужащих в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) особенно усилилась за прошлый год. Об этом в интервью Bloomberg заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, живая сила является предметом острого беспокойства и Киеву, вероятно, всё же придётся снизить возраст мобилизации до 18 лет.
«В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине», - заключил он.
Ранее будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что будущая администрация страны настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru