Экс-депутат Рады заявил, что Россия не признает выборы на Украине
Владимир Олейник заявил НСН, что Зеленский обещает американцам многое из-за давления, но реально проводить выборы не будет.
Любой украинский политик, который пообещает подписать соглашение с Россией, будет политически мертвым, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.
Украина начала планировать на весну президентские выборы, которые должны пройти наряду с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией, пишет Financial Times. Это произошло после того как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, иначе он рискует потерять предложенные США гарантии безопасности. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский может объявить о проведении выборов и референдума 24 февраля. Олейник уверен, что Зеленский не будет проводить выборы.
«Шансов, что в ближайшее время Россия и Украина заключат мирное соглашение, никаких. Вчера глава МИД Сергей Лавров заявил, что мы не получали предложение из 20 пунктов, которые американцы согласовывали с Украиной и Европой. Американцы давят на Украину, потому что они начинают готовиться к выборам в Конгресс. А многие депутаты на Украине говорят, что законопроект про выборы президента во время военного положения не готов. Сам украинский лидер Владимир Зеленский, конечно, выборов тоже не хочет, так как власть для него – это единственная гарантия его безопасности. Во время выборов вскроется все. Есть минимум две цифры, которые погубят любого кандидата, включая Зеленского. Первая цифра – количество погибших, так как число может доходить до миллиона. Вторая цифра – количество украденного, всплывут счета и имущество Зеленского. Поэтому Зеленский что-то обещает американцам, но реально проводить выборы не будет», - отметил он.
При этом Олейник подчеркнул, что и для России эти выборы ничего не изменят.
«Зеленский хочет гарантий для Киева, а потом уже будет думать про выборы. Вопрос стоит в том, признает ли Россия такие выборы. На Украине сегодня нет партий и лидеров, которые поддерживают мир. Основные игроки в рейтинге: Залужный, Порошенко, Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они не за мир. Если будет референдум по территориям, они выступят против уступок, чтобы набрать очки, а Россия с этим согласится? Кто контролирует ЦИК, тот и выиграет в случае выборов, а это действующая власть. Административный ресурс сейчас у Зеленского. Любой, кто пообещает подписать соглашение с Россией, будет политически мертвым», - добавил собеседник НСН.
Украинский президент Владимир Зеленский своими же действиями приводит структуры власти в состояние деградации, что выгодно России, более «умный» антироссийский политик Москве не нужен, заявил НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.
