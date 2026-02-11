«Это фильмы, у которых нет сильной серьёзной истории. В данном случае за картиной стоит только бренд Ольги Бузовой в качестве блогера, телеведущей и певицы. Пусть она популярная звезда, но больше в этом фильме ничего нет. Аудитория в подобные проекты не верит и не понимает, зачем ей смотреть данную продукцию. В целом, это такой капустник, как были в своё время «Звёзды в Сибири», который собрал немного больше. Такой фильм, как правило, не имеет базу, у него нет шансов, чтобы стартовать существенно по сборам», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, в случае истории с Егором Кридом, на сборы повлиял в первую очередь жанр фильма.

«Людям просто было интересно посмотреть на Крида именно в формате триллера. Это зацепило больше, чем какая-то очередная, сто тысячная комедия с узнаваемыми лицами. Канал ТНТ уже произвел очень много подобного контента, и народ им наелся. Даже добавление второй, третьей медийной фигуры в такую продукцию, как «Равиоли Оли», ничего не изменило бы, не подняло бы проект в кассе», - заключил Роман Исаев.