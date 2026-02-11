«Народ наелся»: Почему «Равиоли Оли» с Бузовой не привлекли зрителя
Фильмы, заточенные только на медийную персону, не имеют шансов на хорошую кассу, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Зритель уже устал от потока однотипных фильмов, в которых его внимание пытаются привлечь каким-то известным медийным лицом без серьезных актерских способностей. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Он прокомментировал слабые сборы комедия «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли.
Комедийная мелодрама режиссера Андрея Никифорова представлена в кинотеатрах с 5 февраля. За первые семь дней проката она заработала всего 34,3 миллиона рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах «Фонда кино». Сюжет рассказывает о поп-диве, которая после обмана жениха становится владелицей провинциального пельменного завода. Для сравнения, психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом, вышедший в сентябре 2025 года, только за первый уикенд собрал 47,5 миллиона рублей.
«Это фильмы, у которых нет сильной серьёзной истории. В данном случае за картиной стоит только бренд Ольги Бузовой в качестве блогера, телеведущей и певицы. Пусть она популярная звезда, но больше в этом фильме ничего нет. Аудитория в подобные проекты не верит и не понимает, зачем ей смотреть данную продукцию. В целом, это такой капустник, как были в своё время «Звёзды в Сибири», который собрал немного больше. Такой фильм, как правило, не имеет базу, у него нет шансов, чтобы стартовать существенно по сборам», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, в случае истории с Егором Кридом, на сборы повлиял в первую очередь жанр фильма.
«Людям просто было интересно посмотреть на Крида именно в формате триллера. Это зацепило больше, чем какая-то очередная, сто тысячная комедия с узнаваемыми лицами. Канал ТНТ уже произвел очень много подобного контента, и народ им наелся. Даже добавление второй, третьей медийной фигуры в такую продукцию, как «Равиоли Оли», ничего не изменило бы, не подняло бы проект в кассе», - заключил Роман Исаев.
Для Ольги Бузовой эта роль стала первой главной в художественном кинопроекте. В фильме также снимались Владимир Яглыч (инженер Антон), Вольфганг Черни (Генрих/Вадим), Максим Лагашкин (мэр), Марина Федункив (Раиса).
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал кинособытием года фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе. Спортивная драма Джоша Сэфди стала самым кассовым мировым релизом независимой студии A24. Сборы картины в мировом прокате уже превысили 147 миллионов долларов.
