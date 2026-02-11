Российские власти должны переломить тренд, в рамках которого выпускники вузов не хотят работать по специальности, а выбирают идти в курьеры. Об этом журналу «Эксперт» рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Чиновник признал, что у курьеров неплохой уровень дохода и низкий вход в профессию, а это привлекает молодых людей, которые не знают, что им делать с дипломом. Пилипенко не согласилась с утверждением Котякова.

«Я не уверена, что многие выпускники вузов идут работать курьерами. Такое, может быть, и есть, но это не более 5-7%. Те люди, которые сегодня получают образование, достаточно амбициозные. И как бы ни говорили о том, что они плохо учатся или не стремятся к знаниям, тем не менее, все трудоустраиваются. Мы обращаем серьезное внимание на это. Минтруд сегодня учитывает только тех, кто трудоустраивается в организации. Не учитываются самозанятые и ИП», — сказала собеседница НСН.