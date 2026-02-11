Депутат Пилипенко поспорила с Котяковым из-за выпускников вузов, идущих в курьеры

Выпускник должен делать осознанный выбор, куда ему идти работать, сказала НСН Ольга Пилипенко, добавив, что не является сторонником распределения после вуза.

Не больше 5-7% выпускников идут работать курьерами после получения диплома, потому что современные студенты достаточно амбициозны, сказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Российские власти должны переломить тренд, в рамках которого выпускники вузов не хотят работать по специальности, а выбирают идти в курьеры. Об этом журналу «Эксперт» рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Чиновник признал, что у курьеров неплохой уровень дохода и низкий вход в профессию, а это привлекает молодых людей, которые не знают, что им делать с дипломом. Пилипенко не согласилась с утверждением Котякова.

«Я не уверена, что многие выпускники вузов идут работать курьерами. Такое, может быть, и есть, но это не более 5-7%. Те люди, которые сегодня получают образование, достаточно амбициозные. И как бы ни говорили о том, что они плохо учатся или не стремятся к знаниям, тем не менее, все трудоустраиваются. Мы обращаем серьезное внимание на это. Минтруд сегодня учитывает только тех, кто трудоустраивается в организации. Не учитываются самозанятые и ИП», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, выпускник должен делать осознанный выбор, куда ему идти работать.

«Возможно, зарплата у курьеров и выше, но ее тоже надо заработать. Вот в такую погоду — в снег, мороз. А какое развитие? Человек, который получает высшее образование, нацелен на развитие. Я не являюсь сторонником распределения, на которое многие намекают. Человек должен делать осознанный выбор, куда ему идти работать. Нужен очень понятный механизм трудоустройства. Вопрос зарплаты — лишь одна из тем. Должен быть социальный пакет, предоставление жилья молодым специалистам и так далее», — добавила эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что Болонская система, несомненно, имеет свои плюсы, однако бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.

ФОТО: ТАСС / Артем Коротаев
