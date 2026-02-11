На Ямале обнаружили крупнейшее за 30 лет месторождение нефти
Крупнейшее за 30 лет месторождение нефти обнаружили в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает RT.
В компании «Газпром нефть» уточнили, что геологические запасы обнаруженного месторождения, которому присвоили имя Алексея Конторовича, составляют 55 млн тонн нефти.
«Это открытие... подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Ранее Еврокомиссия подтвердила планы ввести полный запрет на импорт российской нефти к концу 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
