Россиянам пообещали полноценную связь 5G не раньше 2028 года
Полноценный запуск 5G в России реалистичен к 2029 году, заявил в беседе с НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.
Вероятно, в 2026 году начнется строительство сетей 5G, но это будут тестовые площадки, заявил НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.
Оператор связи МТС заявил о готовности к запуску мобильной связи пятого поколения 5G: структуры компании уже разработали отечественную базовую станцию для этого формата. Необходимость внедрения 5G обусловлена тем, что сеть LTE невозможно дальше развивать из-за ограничения ёмкости, поэтому вопрос о включении 5G становится краеугольным для обеспечения нормальной работы всей телекоммуникационной системы, отмечают отраслевые эксперты. Финальное решение о запуске сети остаётся за государством: оно должно распределить частоты и выдать лицензии на 5G.
Ящук рассказал, что частоты 5G уже распределены между операторами связи в России.
«Частоты, насколько я знаю, уже распределены между операторами связи в России. Была бы большая проблема в наличии оборудования 5G, потому что старт этой технологии должен производиться на отечественном оборудовании, не привлекая для этой работы вендоров из других стран. На текущий момент в России есть мощности, достаточно большой пул базовых станций должен быть выпущен на рынок для сотовых операторов в текущем году. Вероятно, в этом году начнется строительство сетей 5G, но это будут все-таки тестовые площадки», - отметил эксперт.
МТС вложил в развитие проектов 5G почти 30 миллиардов рублей с 2022 года, разработкой базовой станции занималась компания «Иртея».
По словам Ящука, не стоит ожидать, что 5G заработает в России раньше 2029 года.
«Ожидать быстрого покрытия территории не стоит. Это достаточно большая, кропотливая работа. Необходимо будет заменить оборудование на существующих объектах связи, а их сотни тысяч, если взять всех операторов сотовой связи. С каждым следующим поколением сотовой связи радиус действия базовой станции уменьшается, поэтому необходимо будет достраивать новые объекты связи. Я думаю, что полноценный запуск 5G в России реалистичен, если брать качественную работу сети, годика через три. При условии, что все силы и средства будут брошены на это дело, может быть успеют и к 2028 году, но из-за того, что пару лет необходимо самим операторам связи, чтобы перейти на пятерку, думаю, раньше 2029 года 5G в России не появится», - считает Ящук.
Ранее россиянам объяснили, почему вырастут цены на связь в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
