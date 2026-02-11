Вероятно, в 2026 году начнется строительство сетей 5G, но это будут тестовые площадки, заявил НСН руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук.

Оператор связи МТС заявил о готовности к запуску мобильной связи пятого поколения 5G: структуры компании уже разработали отечественную базовую станцию для этого формата. Необходимость внедрения 5G обусловлена тем, что сеть LTE невозможно дальше развивать из-за ограничения ёмкости, поэтому вопрос о включении 5G становится краеугольным для обеспечения нормальной работы всей телекоммуникационной системы, отмечают отраслевые эксперты. Финальное решение о запуске сети остаётся за государством: оно должно распределить частоты и выдать лицензии на 5G.

Ящук рассказал, что частоты 5G уже распределены между операторами связи в России.