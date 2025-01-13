Минобороны РФ: Потери ВСУ в Курской области составили 51,4 тысячи военных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты и 166 бронетранспортеров, сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным, ВСУ в том числе потеряли 1 539 боевых бронированных машин, 358 артиллерийских орудий, 1 456 автомобилей, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 93 станции РЭБ, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Отмечается, что за сутки потери украинской армии составили свыше 230 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Военное ведомство подчеркнуло, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате удара украинского дрона по автомобилю в Курской области. Инцидент произошел в Беловском районе Курской области на дороге между селом Белица и деревней Гирьи, передает «Радиоточка НСН».
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