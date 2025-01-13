Отмечается, что за сутки потери украинской армии составили свыше 230 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Военное ведомство подчеркнуло, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате удара украинского дрона по автомобилю в Курской области. Инцидент произошел в Беловском районе Курской области на дороге между селом Белица и деревней Гирьи, передает «Радиоточка НСН».

