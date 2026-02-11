Как в СССР: В Госдуме предложили организовать студентам работу с первого курса
С первого курса университета должно быть введение в специальность, а государство должно обеспечить студентов профильной работой, чтобы они не уходили в курьеры, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Нужно давать студенту возможность проходить практику на будущем месте работы, чтобы будущий специалист имел представление о свой профессии, сказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Российские власти должны переломить тренд, в рамках которого выпускники вузов не хотят работать по специальности, а выбирают идти в курьеры. Об этом журналу «Эксперт» рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Чиновник признал, что у курьеров неплохой уровень дохода и низкий вход в профессию, а это привлекает молодых людей, которые не знают, что им делать с дипломом. Пилипенко призвала внедрить в курс высшего образования такой предмет, как «введение в специальность».
«Если мы говорим о том, что нужно сделать, что выпускники шли работать по своей специальности, то в первую очередь надо изменить содержание образовательных программ. Не уровни менять — бакалавр или специалитет. Содержание надо менять. С первого курса должно быть введение в специальность. В СССР такой предмет был буквально на всех специальностях. Не две недели в год, а пару месяцев. Нужно давать возможность будущему учителю работать в школе с первого курса, проходя инженерно-производственные практики, организационно-экономические, технологические и так далее», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, на сегодняшний день многие выпускники вузов сталкиваются с несправедливостью при трудоустройстве и вынуждены идти на должности, соответствующие среднему профессиональному образованию (СПО).
«Конечно, хотелось бы, чтобы, получив образование по специальности, студенты дальше шли работать по этой профессии. Особенно учителя и врачи. Вопрос зарплаты — лишь одна из тем. Должен быть социальный пакет, предоставление жилья молодым специалистам и так далее. У выпускников должно быть понимание будущей профессии. У нас действительно существует проблема, что специалисты с высшим образованием устраиваются на должности, которые соответствуют СПО. Если государство хочет отслеживать, куда выпускники идут работать, то оно должно и гарантировать им места в соответствии с их образованием», — добавила депутат.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что Болонская система, несомненно, имеет свои плюсы, однако бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.
