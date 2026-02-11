По ее словам, на сегодняшний день многие выпускники вузов сталкиваются с несправедливостью при трудоустройстве и вынуждены идти на должности, соответствующие среднему профессиональному образованию (СПО).



«Конечно, хотелось бы, чтобы, получив образование по специальности, студенты дальше шли работать по этой профессии. Особенно учителя и врачи. Вопрос зарплаты — лишь одна из тем. Должен быть социальный пакет, предоставление жилья молодым специалистам и так далее. У выпускников должно быть понимание будущей профессии. У нас действительно существует проблема, что специалисты с высшим образованием устраиваются на должности, которые соответствуют СПО. Если государство хочет отслеживать, куда выпускники идут работать, то оно должно и гарантировать им места в соответствии с их образованием», — добавила депутат.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что Болонская система, несомненно, имеет свои плюсы, однако бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.

