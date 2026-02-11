Один человек погиб при стрельбе в техникуме в Анапе
Охранник погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Также по предварительной информации двое человек получили ранения средней тяжести. По количеству пострадавших информация ещё уточняется», - написал он.
Стрельбу в холле одного из техникумов Анапе открыл студент данного учебного заведения, пишет RT. По данным регионального главка МВД, были ранены три человека, один из них скончался. Злоумышленник задержан.
«Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного», - говорится в сообщении.
Ранее в гимназии в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из пластикового пневматического автомата в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
