Один человек погиб при стрельбе в техникуме в Анапе

«Также по предварительной информации двое человек получили ранения средней тяжести. По количеству пострадавших информация ещё уточняется», - написал он.

Стрельбу в холле одного из техникумов Анапе открыл студент данного учебного заведения, пишет RT. По данным регионального главка МВД, были ранены три человека, один из них скончался. Злоумышленник задержан.

«Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного», - говорится в сообщении.

Ранее в гимназии в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из пластикового пневматического автомата в учителя и одноклассников, а также взорвал петарду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

