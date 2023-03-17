«Добьем до Варшавы!»: Генерал Болдырев остудил «Искандерами» польские HIMARS у Калининградской области

Размещение Польшей у границ с Калининградской областью РСЗО HIMARS не является экстраординарным событием, требующим дополнительного ответа Москвы, сказал в интервью НСН экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что уже в этом году 16-я механизированная дивизия, базирующаяся у границ с РФ, будет оснащена системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.