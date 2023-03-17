«Добьем до Варшавы!»: Генерал Болдырев остудил «Искандерами» польские HIMARS у Калининградской области
Российские «Искандеры», размещенные в Калининградской области, свободно достают до Варшавы, сказал в эфире НСН Владимир Болдырев.
Размещение Польшей у границ с Калининградской областью РСЗО HIMARS не является экстраординарным событием, требующим дополнительного ответа Москвы, сказал в интервью НСН экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что уже в этом году 16-я механизированная дивизия, базирующаяся у границ с РФ, будет оснащена системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Они реагируют на наше присутствие, у нас в Калининградской области "Искандеры" стоят, и они до Варшавы свободно достают. Видимо, они решили прикрыться HIMARSами. Всё оружие, которое есть у НАТО, уже стоит у наших границ, это давно происходит, а теперь и HIMARS поставят. Ничего экстраординарного в этом я не вижу», - сказал Болдырев.
По его мнению, в ответном шаге Москвы нет необходимости.
«А зачем? У нас достаточно там вооружений, чтобы в крайнем случае или ответить, или упредить, в зависимости от ситуации», - заключил собеседник НСН.
Польский президент Анджей Дуда заявил в середине марта, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в этой связи, что поставки Польшей и другими странами НАТО истребителей Киеву принесет Украине «дополнительные беды».
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