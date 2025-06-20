Путин опроверг связь судебного спора по Домодедово с национализацией
Президент России Владимир Путин заявил, что судебные разбирательства вокруг аэропорта «Домодедово» не связаны с национализацией и не имеют к ней никакого отношения. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
По его словам, конфликт между структурами, связанными с управлением аэропортом, длится уже много лет и не является новым. Путин напомнил, что данный спор завершился соответствующим решением суда, однако подчеркнул, что это юридический процесс, а не политическое решение о передаче собственности государству.
Глава государства также отметил, что национализация в России регулируется законом, и действующие правовые нормы в этом случае не применялись.
Заседание состоялось в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».
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