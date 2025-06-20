Путин опроверг связь судебного спора по Домодедово с национализацией

Президент России Владимир Путин заявил, что судебные разбирательства вокруг аэропорта «Домодедово» не связаны с национализацией и не имеют к ней никакого отношения. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По его словам, конфликт между структурами, связанными с управлением аэропортом, длится уже много лет и не является новым. Путин напомнил, что данный спор завершился соответствующим решением суда, однако подчеркнул, что это юридический процесс, а не политическое решение о передаче собственности государству.