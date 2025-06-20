Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что страна готовится к затяжной и сложной кампании против Ирана, несмотря на уже нанесенные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию части военного командования Тегерана, сообщает Financial Times. Об этом он рассказал, выступая с официальным заявлением по ситуации в сфере национальной безопасности,

По оценке израильского военного командования, Иран продолжает реализацию своей ядерной программы и усиливает давление на Израиль через сеть поддерживаемых группировок и размещение ракет в странах региона, создавая, как отметил Замир, «кольцо огня» вокруг еврейского государства.