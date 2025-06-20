Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что страна готовится к затяжной и сложной кампании против Ирана, несмотря на уже нанесенные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию части военного командования Тегерана, сообщает Financial Times. Об этом он рассказал, выступая с официальным заявлением по ситуации в сфере национальной безопасности,
По оценке израильского военного командования, Иран продолжает реализацию своей ядерной программы и усиливает давление на Израиль через сеть поддерживаемых группировок и размещение ракет в странах региона, создавая, как отметил Замир, «кольцо огня» вокруг еврейского государства.
Глава генштаба подчеркнул, что Израиль рассматривает происходящее как экзистенциальную угрозу и намерен действовать на упреждение. По его словам, несмотря на достигнутые тактические цели, основные риски сохраняются, и впереди страну «ждут тяжелые дни».
Израильские власти считают текущий момент критическим для национальной безопасности и обвиняют Иран в разработке стратегии, направленной на уничтожение Израиля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта
- ВСУ нанесли удары по селам в Белгородской области
- Прилепин к патриотическому театру
- Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана
- Путин предупредил о росте цен на нефть из-за давления на «теневой флот» РФ
- Путин призвал поддержать условия возвращения иностранных компаний
- Путин опроверг связь судебного спора по Домодедово с национализацией
- «Очень много конфликтного потенциала»: Путин ответил на вопрос о третьей мировой
- Путин допустил занятие Сум при создании буферной зоны на границе с Украиной
- Путин предупредил о последствиях возможного применения «грязной бомбы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru