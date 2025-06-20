Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что страна готовится к затяжной и сложной кампании против Ирана, несмотря на уже нанесенные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию части военного командования Тегерана, сообщает Financial Times. Об этом он рассказал, выступая с официальным заявлением по ситуации в сфере национальной безопасности,

По оценке израильского военного командования, Иран продолжает реализацию своей ядерной программы и усиливает давление на Израиль через сеть поддерживаемых группировок и размещение ракет в странах региона, создавая, как отметил Замир, «кольцо огня» вокруг еврейского государства.

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Глава генштаба подчеркнул, что Израиль рассматривает происходящее как экзистенциальную угрозу и намерен действовать на упреждение. По его словам, несмотря на достигнутые тактические цели, основные риски сохраняются, и впереди страну «ждут тяжелые дни».

Израильские власти считают текущий момент критическим для национальной безопасности и обвиняют Иран в разработке стратегии, направленной на уничтожение Израиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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