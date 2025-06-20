Путин предупредил о росте цен на нефть из-за давления на «теневой флот» РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нанести ущерб российскому «теневому флоту», задействованному в экспорте энергоресурсов, могут привести к росту мировых цен на углеводороды. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, давление на логистические каналы поставок российской нефти и нефтепродуктов негативно скажется не только на России, но и на инициаторах подобных мер.

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Он подчеркнул, что подобные шаги ударят в первую очередь по странам-потребителям, поскольку вызовут нестабильность на глобальных энергетических рынках.

Заседание состоялось в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФЭкономикаВладимир Путин

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