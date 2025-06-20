Путин предупредил о росте цен на нефть из-за давления на «теневой флот» РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нанести ущерб российскому «теневому флоту», задействованному в экспорте энергоресурсов, могут привести к росту мировых цен на углеводороды. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, давление на логистические каналы поставок российской нефти и нефтепродуктов негативно скажется не только на России, но и на инициаторах подобных мер.